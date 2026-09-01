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AGENDA · Martigues

L’âme 2 — L’au-delà et l’invisible Projection et échange La Bastide des Joncas Martigues

dimanche 13 septembre 2026 · La Bastide des Joncas · Martigues

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La Bastide des Joncas
Adresse
7 chemin du petit mas
Ville
13500 Martigues
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
9 9 26

Martigues

L’âme 2 — L’au-delà et l’invisible Projection et échange

Dimanche 13 septembre 2026 de 18h à 21h30. La Bastide des Joncas 7 chemin du petit mas Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 18:00:00
fin : 2026-09-13 21:30:00

Date(s) :
2026-09-13

La Bastide des Joncas vous invite à découvrir L’ÂME 2 — L’au-delà & l’invisible, un film de Valérie Seguin, puis à poursuivre la soirée autour d’un échange et d’un temps de questions-réponses avec l’auteure et réalisatrice.
Une soirée pour questionner l’invisible. Et si nous prenions le temps de regarder autrement ce que nous croyons connaître ?

La Bastide des Joncas vous invite à découvrir L’ÂME 2 — L’au-delà & l’invisible, un film de Valérie Seguin, puis à poursuivre la soirée autour d’un échange et d’un temps de questions-réponses avec l’auteure et réalisatrice.

Une rencontre pour écouter, questionner, partager et ouvrir la réflexion autour de ce qui demeure invisible.

AU PROGRAMME
17h30 — Accueil
18h00 — Projection du film L’ÂME 2 — L’au-delà & l’invisible
19h00 — Échange & questions-réponses avec Valérie Seguin, auteure et réalisatrice.
À partir de 20h00 — Repas
Possibilité de poursuivre la soirée autour d’une formule Pokéball à 17 €, sur réservation.
Vous pouvez également apporter votre propre repas.   .

La Bastide des Joncas 7 chemin du petit mas Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 80 72 34  info@lesjoncas.com

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English :

La Bastide des Joncas invites you to discover *L’ÂME 2 — L’au-delà & l’invisible* (The Soul 2 — The Afterlife & the Invisible), a film by Valérie Seguin, and to continue the evening with a discussion and Q&A session with the author and director.

L’événement L’âme 2 — L’au-delà et l’invisible Projection et échange Martigues a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues

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