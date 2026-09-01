L’âme 2 — L’au-delà et l’invisible Projection et échange La Bastide des Joncas Martigues
dimanche 13 septembre 2026 · La Bastide des Joncas · Martigues
Informations pratiques
Martigues
L’âme 2 — L’au-delà et l’invisible Projection et échange
Dimanche 13 septembre 2026 de 18h à 21h30. La Bastide des Joncas 7 chemin du petit mas Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 9 – 9 – 26 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 18:00:00
fin : 2026-09-13 21:30:00
Date(s) :
2026-09-13
La Bastide des Joncas vous invite à découvrir L’ÂME 2 — L’au-delà & l’invisible, un film de Valérie Seguin, puis à poursuivre la soirée autour d’un échange et d’un temps de questions-réponses avec l’auteure et réalisatrice.
Une soirée pour questionner l’invisible. Et si nous prenions le temps de regarder autrement ce que nous croyons connaître ?
La Bastide des Joncas vous invite à découvrir L’ÂME 2 — L’au-delà & l’invisible, un film de Valérie Seguin, puis à poursuivre la soirée autour d’un échange et d’un temps de questions-réponses avec l’auteure et réalisatrice.
Une rencontre pour écouter, questionner, partager et ouvrir la réflexion autour de ce qui demeure invisible.
AU PROGRAMME
17h30 — Accueil
18h00 — Projection du film L’ÂME 2 — L’au-delà & l’invisible
19h00 — Échange & questions-réponses avec Valérie Seguin, auteure et réalisatrice.
À partir de 20h00 — Repas
Possibilité de poursuivre la soirée autour d’une formule Pokéball à 17 €, sur réservation.
Vous pouvez également apporter votre propre repas. .
La Bastide des Joncas 7 chemin du petit mas Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 80 72 34 info@lesjoncas.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Bastide des Joncas invites you to discover *L’ÂME 2 — L’au-delà & l’invisible* (The Soul 2 — The Afterlife & the Invisible), a film by Valérie Seguin, and to continue the evening with a discussion and Q&A session with the author and director.
L’événement L’âme 2 — L’au-delà et l’invisible Projection et échange Martigues a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues
À voir aussi à Martigues (Bouches-du-Rhône)
- Bien choisir son équipement informatique, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues 10 septembre 2026
- Visite rétro les années 1980 Ferrières Martigues 10 septembre 2026
- Prendre en main Windows 11, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues 11 septembre 2026
- Café IA : Comment bien utiliser les Intelligences Artificielles, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues 12 septembre 2026
- Cascadeurs Monster Show ! Martigues 12 septembre 2026