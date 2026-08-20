L’Ame de Paris, L’Atelier des Rêves, Paris
samedi 19 septembre 2026 · L'Atelier des Rêves · Paris
Informations pratiques
L’Ame de Paris Samedi 19 septembre, 11h00 L’Atelier des Rêves Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Paris, ville Lumière où chaque pierre posée possède une Ame, est mise à rude épreuve.
Ces mains qui ont sculpté, ces mains qui ont forgé, ces esprits qui ont imaginé transmettent leur énergie dans ces pierres posées.
Au coeur d’une Exposition, des illustrations, photographies du patrimoine d’hier et d’aujourd’hui accompagnées de Tableaux d’Art et Poèmes offrent une lecture émotionnelle où chaque Spectateur peut faire son propre Chemin Narratif prélude aux émotions collectives.
Transmettre telle est la mission de l’Artiste, de l’Architecte, de l’Artisan pour créer cette continuité où le Spectateur devient Acteur et Gardien de la mémoire du temps et de l’Histoire.
L’Atelier des Rêves 105 rue de la Tombe Issoire 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Paris Île-de-France 0629116124 https://www.l-atelierdesreves.fr/ Galerie d’Arts Poétiques présentant une Programmation alliant Oeuvres d’Art et Poésie. 10 minutes de l’aéroport d’Orly, 10 minutes de la Gare Montparnasse, métros Alésia, Denfert-Rochereau, Cité Universitaire, Porte d’Orléans, Saint-Jacques
Exposition « L’Âme de Paris »
©L’AtelierdesRêves
À voir aussi à Paris (Paris)
- Guinguette Latino – Open air 100% musica latina ! Les Lionnes Paris 20 août 2026
- Atelier Pizza by Paolo ❁ Jardin21 Jardin21 Paris 20 août 2026
- Visite guidée du Parc de Belleville Parc de Belleville Paris 20 août 2026
- Salsa Meets Jazz Le Son de la Terre PARIS 05 20 août 2026
- Projection du film « Marée noire, colère rouge » Parc de Belleville Paris 20 août 2026