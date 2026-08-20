L’Ame de Paris, L’Atelier des Rêves, Paris

Informations pratiques

L’Ame de Paris Samedi 19 septembre, 11h00 L’Atelier des Rêves Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Paris, ville Lumière où chaque pierre posée possède une Ame, est mise à rude épreuve.

Ces mains qui ont sculpté, ces mains qui ont forgé, ces esprits qui ont imaginé transmettent leur énergie dans ces pierres posées.

Au coeur d’une Exposition, des illustrations, photographies du patrimoine d’hier et d’aujourd’hui accompagnées de Tableaux d’Art et Poèmes offrent une lecture émotionnelle où chaque Spectateur peut faire son propre Chemin Narratif prélude aux émotions collectives.

Transmettre telle est la mission de l’Artiste, de l’Architecte, de l’Artisan pour créer cette continuité où le Spectateur devient Acteur et Gardien de la mémoire du temps et de l’Histoire.

L’Atelier des Rêves 105 rue de la Tombe Issoire 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Paris Île-de-France 0629116124 https://www.l-atelierdesreves.fr/ Galerie d’Arts Poétiques présentant une Programmation alliant Oeuvres d’Art et Poésie. 10 minutes de l’aéroport d’Orly, 10 minutes de la Gare Montparnasse, métros Alésia, Denfert-Rochereau, Cité Universitaire, Porte d’Orléans, Saint-Jacques

Exposition « L’Âme de Paris »

©L’AtelierdesRêves