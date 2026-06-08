Lamorlaye Plage Lamorlaye

Lamorlaye

Lamorlaye Plage

Rue Michel Bléré Lamorlaye Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-07-12 20:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Lamorlaye Plage revient !

Du 6 au 12 juillet, le Parc du Château se transforme en plage géante avec animations, jeux, détente et surprises pour toute la famille.

Lamorlaye Plage revient !

Du 6 au 12 juillet, le Parc du Château se transforme en plage géante avec animations, jeux, détente et surprises pour toute la famille.

LUNDI 6 juillet

• 14h30>Démonstration de Jonglerie Football

• 14h00>20h00 Création de magnet en perles à repasser

• 15h00>19h00 Animation tir au but matchs Foot Plage

• 16h00>17h00 Animation quiz du Ciné-Club

MARDI 7 juillet

• 14h30-16h00 Atelier d’écriture

• 14h00 20h00 Créations de bracelet

MERCREDI 8 juillet

• 14h00>16h00 Jeux de société

• 14h00>20h00 Papillons (tube en verre et sable coloré)

• 22h15>00h20 Cinéma plein air Dragon 2025

Entrée libre. (Prévoir un plaid)

JEUDI 9 juillet

• 16h00 Démo Gym rythmique

• 14h00>14h30 Heure du conte dès 4 ans Qu’est-ce qu’un héros

• 14h30>15h15 Viens fabriquer ton masque de super héros . Dès 4 ans

• 15h30>16h00 Heure du conte dès 4 ans Qu’est-ce qu’un héros

• 16h00>16h45 Viens fabriquer ton masque de super héros . Dès 4 ans

• 17h00>20h00 Initiation Baby Gym

• 14h00>20h00 Tatouage paillette

VENDREDI 10 juillet

• 16h00 Démonstration Gym rythmique

• 14h00-16h00 Lecture poème autour de la mer

• 17h00-20h00 Initiation Baby Gym

• 14h00>20h00 Customisation de totebag

SAMEDI 11 juillet

• 14h30 Démonstration de Jiu-Jitsu

• 14h00-20h00 Vélos Smoothie

• 15h00-16h00 Initiation de Jiu-Jitsu

• 16h00 Démonstration de Gym rythmique

• 17h00-20h00 Initiation Baby Gym

• 14h00>20h00 Aquarium en bocal (remplis de sable et d’eau colorée)

DIMANCHE 12 juillet

• 14h30 Démonstration de Jiu-Jitsu

• 15h00-16h00 Initiation de Jiu-Jitsu

• 14h00>20h00 Customisation d’éventail .

Rue Michel Bléré Lamorlaye 60260 Oise Hauts-de-France +33 3 44 21 64 00

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English :

Lamorlaye Plage is back!

From July 6 to 12, the Parc du Château is transformed into a giant beach with entertainment, games, relaxation and surprises for the whole family.

L’événement Lamorlaye Plage Lamorlaye a été mis à jour le 2026-06-08 par Chantilly-Senlis Tourisme