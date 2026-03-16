L’Amour en fuite ». 5ème séance du Ciné-club de la bibliothèque Germaine Tillion Bibliothèque Germaine Tillion Paris
L’Amour en fuite ». 5ème séance du Ciné-club de la bibliothèque Germaine Tillion Bibliothèque Germaine Tillion Paris samedi 6 juin 2026.
Antoine Doinel (Jean-Pierre
Léaud), marié depuis huit ans à Christine (Claude Jade), a eu récemment
pour maitresse Liliane (Dani) et vit désormais avec Sabine (Dorothée).
Aujourd’hui les Doinel sont le premier couple à divorcer par consentement
mutuel. Le soir même, Antoine tombe sur Colette (Marie-France Pisier), l’un de
ses premiers coups de foudre d’adolescence.
« L’Amour en
fuite » est le dix-huitième long
métrage de François Truffaut, cinquième et ultime chronique mettant en scène Antoine
Doinel.
C’est le film le plus nostalgique de la série. Il est parsemé
de flash-back qui sont des extraits des précédents films. On y voit le
passage du temps sur les personnages et sur les acteurs. Jean-Pierre Léaud a 13
ans dans « Les 400 coups », il en a 33 dans « L’Amour en
fuite ».
Emprunter le film dans les bibliothèques de Paris : L’Amour en fuite
Introduction, présentation et mise en contexte par Patrice Bougon, chargé de cours cinéma à l’Université Sorbonne Nouvelle.
La bibliothèque Germaine Tillion a 50 ans (1976-2026). A cette occasion, son ciné-club propose le film de François Truffaut « L’amour en fuite », ce film tout empreint de nostalgie qui nous replonge dans le Paris des années 70, celui de la naissance de la bibliothèque…
Le samedi 06 juin 2026
de 15h00 à 17h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T17:30:00+02:00
Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris
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