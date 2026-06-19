L’Amour est un crime parfait L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

L’Amour est un crime parfait

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-07 20:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Caravaggio est une machine vivante, qui creuse depuis vingt ans un sillon entre musique contemporaine, jazz expérimental et post-rock. En 2013, le groupe créé par Bruno Chevillon et Samuel Sighicelli collabore avec les frères Larrieu pour la bande originale de L’Amour est un crime parfait. On retrouve dans leur musique toute la tension qui habite ce polar à l’intrigue diabolique, qui nous plonge dans des décors neigeux et dans le regard aussi magnétique qu’inquiétant de Mathieu Amalric. Une œuvre que le groupe a adaptée en ciné-concert, pour nous immerger encore plus profondément au coeur d’un thriller fantasmagorique.

Introduction au film à 19h en partenariat avec CinéArtTout public

19 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Caravaggio is a dynamic ensemble that has been blazing a trail for twenty years at the intersection of contemporary music, experimental jazz, and post-rock. In 2013, the band—founded by Bruno Chevillon and Samuel Sighicelli—collaborated with the Larrieu brothers on the soundtrack for *L’Amour est un crime parfait*. Their music captures all the tension inherent in this crime thriller with its diabolical plot, which plunges us into snowy landscapes and the gaze of Mathieu Amalric—as magnetic as it is unsettling. The band has adapted this work into a film-concert, immersing us even more deeply into the heart of this phantasmagorical thriller.

Introduction to the film at 7 p.m. in partnership with CinéArt

L’événement L’Amour est un crime parfait Metz a été mis à jour le 2026-06-19 par AGENCE INSPIRE METZ