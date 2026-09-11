Lancement de la récolte oléicole 2026, Maison de quartier Floréal – La Saussaie – La Courtille, Saint-Denis

samedi 31 octobre 2026 · Maison de quartier Floréal - La Saussaie - La Courtille · Saint-Denis

Informations pratiques

Lancement de la récolte oléicole 2026 Samedi 31 octobre, 11h00 Maison de quartier Floréal – La Saussaie – La Courtille Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T11:00:00+01:00 – 2026-10-31T18:00:00+01:00

Fin : 2026-10-31T11:00:00+01:00 – 2026-10-31T18:00:00+01:00

Les Poussières vous donnent rendez-vous le 31 octobre à la Maison de quartier Floréal de Saint-Denis pour le lancement de la grande récolte oléicole 2026 !

Au programme : un repas partagé, une performance participative avec les artistes en résidence Nezha Rhondali et Myriam Rabah-Konaté, ainsi qu’une récolte dans la ville.

Maison de quartier Floréal – La Saussaie – La Courtille 3 Prom. de la Basilique, 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France

Les Poussières vous donnent rendez-vous le 31 octobre à la Maison de quartier Floréal de Saint-Denis pour le lancement de la grande récolte oléicole 2026 !

© Madanie Boussaid