Lancement de la récolte oléicole 2026, Maison de quartier Floréal – La Saussaie – La Courtille, Saint-Denis
samedi 31 octobre 2026 · Maison de quartier Floréal - La Saussaie - La Courtille · Saint-Denis
Informations pratiques
Lancement de la récolte oléicole 2026 Samedi 31 octobre, 11h00 Maison de quartier Floréal – La Saussaie – La Courtille Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T11:00:00+01:00 – 2026-10-31T18:00:00+01:00
Fin : 2026-10-31T11:00:00+01:00 – 2026-10-31T18:00:00+01:00
Les Poussières vous donnent rendez-vous le 31 octobre à la Maison de quartier Floréal de Saint-Denis pour le lancement de la grande récolte oléicole 2026 !
Au programme : un repas partagé, une performance participative avec les artistes en résidence Nezha Rhondali et Myriam Rabah-Konaté, ainsi qu’une récolte dans la ville.
Maison de quartier Floréal – La Saussaie – La Courtille 3 Prom. de la Basilique, 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France
Les Poussières vous donnent rendez-vous le 31 octobre à la Maison de quartier Floréal de Saint-Denis pour le lancement de la grande récolte oléicole 2026 !
© Madanie Boussaid
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