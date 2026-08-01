Informations pratiques

Longué-Jumelles

Lancement de la saison culturelle 2026-2027 Longué-Jumelles

Rue du Collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

La Ville de Longué-Jumelles vous invite à découvrir en avant-première la programmation de la saison culturelle 2026-2027 lors d’une soirée de lancement conviviale et festive.

Rendez-vous au Cube Espace Culturel Émile Joulain pour une présentation de la nouvelle saison, placée sous le signe de la danse et de la découverte.

Au cours de cette soirée, vous pouvez

– Découvrir les spectacles, concerts et événements qui rythmeront la saison culturelle 2026-2027

– Recevoir le nouveau livret culturel et festivités

Cette soirée est l’occasion idéale de préparer votre année culturelle et de découvrir toutes les surprises qui vous attendent au Cube.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 28 août 2026 à partir de 20h. .

Rue du Collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 58 60 58 68 animation@ville-longuejumelles.fr

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English :

The City of Longu%E9-Jumelles invites you to get a sneak peek at the 2026–2027 cultural season program during a fun and festive launch event.

L’événement Lancement de la saison culturelle 2026-2027 Longué-Jumelles Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-07-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME