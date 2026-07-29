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AGENDA · Aubusson

Lancement de saison automnale Théâtre Jean Lurçat Aubusson

mercredi 16 septembre 2026 · Théâtre Jean Lurçat · Aubusson

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Théâtre Jean Lurçat
Adresse
16 Avenue des Lissiers
Ville
23200 Aubusson
Département
Creuse
Tarif

Aubusson

Lancement de saison automnale

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 18:30:00
fin : 2026-09-16 22:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Des voyages immobiles
Journée spéciale lancement de la saison automnale

18h30 • Arrêt de bus de la Cie burkinabè Dafra Cirque
Un rendez-vous de l’amitié et de la fraternité pour bien commencer l’année 2026/2027.

19h00 • Découverte des spectacles de l’automne
Un moment de partage pour Nourrir l’avenir avec les artistes et les partenaires.

20h00 • Vernissage de l’exposition
Des voyages immobiles
Une métaphore de ce que le Théâtre Jean Lurçat vous invite à faire toute l’année !

20h30 • Cocktail Nos jardins imaginaires
Une dégustation de saveurs inédites avec toute l’équipe du théâtre.   .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09  resa@snaubusson.com

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English : Lancement de saison automnale

L’événement Lancement de saison automnale Aubusson a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Aubusson-Felletin

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