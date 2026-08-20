Lancement de « Viv(r)e l’architecture », Maison de l’architecture et de la ville PACA (MAV PACA), Marseille

Informations pratiques

Lancement de « Viv(r)e l’architecture » Vendredi 16 octobre, 23h30 Maison de l’architecture et de la ville PACA (MAV PACA) Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T23:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-16T23:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:59:00+02:00

Action à l’attention du public scolaire / sur inscription.

La MAV PACA a coordonné le dispositif scolaire « Viv(r)e l’architecture, un architecte dans la classe ». Cette action existe depuis 2014 en région PACA, en partenariat avec les Rectorats d’Aix-Marseille et de Nice et l’Ordre des architectes PACA.

Les Journées Nationales de l’Architecture sont l’occasion du démarrage symbolique de ces projets pédagogiques pour l’année scolaire.

+ d’information : https://archipedagogie.org/actions-et-dispositifs/vivre-larchitecture-0

Maison de l’architecture et de la ville PACA (MAV PACA) 12 Bd théodore thurner 13006 Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0496122410 http://www.mavpaca.fr [{« type »: « email », « value »: « projet@mavpaca.fr »}] [{« link »: « https://archipedagogie.org/actions-et-dispositifs/vivre-larchitecture-0 »}] Siège de l’association de diffusion de la culture architecturale et urbaine auprès d’un large public ; actions sur tout le territoire régional SUD-PACA. Membre du Réseau des maisons de l’architecture. Ouvert en entrée libre – uniquement lors d’événements (conférence, exposition…)

Action à l’attention du public scolaire / sur inscription.

©DR