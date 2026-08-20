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Lancement de « Viv(r)e l’architecture », Maison de l’architecture et de la ville PACA (MAV PACA), Marseille

vendredi 16 octobre 2026 · Maison de l'architecture et de la ville PACA (MAV PACA) · Marseille

Lancement de « Viv(r)e l’architecture », Maison de l’architecture et de la ville PACA (MAV PACA), Marseille

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Maison de l'architecture et de la ville PACA (MAV PACA)
Adresse
12 Bd théodore thurner 13006
Ville
13006 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Lancement de « Viv(r)e l’architecture » Vendredi 16 octobre, 23h30 Maison de l’architecture et de la ville PACA (MAV PACA) Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T23:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:59:00+02:00
Fin : 2026-10-16T23:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:59:00+02:00

Action à l’attention du public scolaire / sur inscription.
La MAV PACA a coordonné le dispositif scolaire « Viv(r)e l’architecture, un architecte dans la classe ». Cette action existe depuis 2014 en région PACA, en partenariat avec les Rectorats d’Aix-Marseille et de Nice et l’Ordre des architectes PACA.
Les Journées Nationales de l’Architecture sont l’occasion du démarrage symbolique de ces projets pédagogiques pour l’année scolaire.
+ d’information : https://archipedagogie.org/actions-et-dispositifs/vivre-larchitecture-0

Maison de l’architecture et de la ville PACA (MAV PACA) 12 Bd théodore thurner 13006 Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0496122410 http://www.mavpaca.fr [{« type »: « email », « value »: « projet@mavpaca.fr »}] [{« link »: « https://archipedagogie.org/actions-et-dispositifs/vivre-larchitecture-0 »}] Siège de l’association de diffusion de la culture architecturale et urbaine auprès d’un large public ; actions sur tout le territoire régional SUD-PACA. Membre du Réseau des maisons de l’architecture. Ouvert en entrée libre – uniquement lors d’événements (conférence, exposition…)
Action à l’attention du public scolaire / sur inscription.

©DR

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