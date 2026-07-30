Lancement des illuminations de Flers Flers
samedi 28 novembre 2026 · Flers
Informations pratiques
Flers
Lancement des illuminations de Flers
Place Saint-Germain Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 18:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Venez vivre ce moment magique ! Flers sera illuminé en décembre dans les principales rues et sur les principales places de la ville. Plafonds lumineux scintillants, étoiles, guirlandes, boules, une arche, une scénette 3D composée de deux sapins artificiels lumineux, de la boîte aux lettres du Père Noël lumineuse, et du traineau du Père Noël (sur lequel on peut monter dessus) tiré par un renne, sapins et un cadeau géant… Autant de décors magiques pour prendre les enfants en photo ou faire des selfies ! .
Place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75
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English : Lancement des illuminations de Flers
L’événement Lancement des illuminations de Flers Flers a été mis à jour le 2026-07-23 par Flers agglo
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