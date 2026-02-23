Lancement du club d’astronomie pratique Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Lancement du club d’astronomie pratique

Vous avez envie de débuter l’astronomie, vous possédez déjà du matériel que vous voudriez utiliser efficacement ou vous avez juste envie d’échanger entre passionnés ? Ce club astro basé sur la pratique est fait pour vous… car c’est vous qui déciderez de son rythme et de son contenu !

Pratique à la médiathèque Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

