Lancement du club d’astronomie pratique Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Lancement du club d'astronomie pratique vendredi 20 mars 2026.
Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
Début : 2026-03-20 21:00:00
2026-03-20
Vous avez envie de débuter l’astronomie, vous possédez déjà du matériel que vous voudriez utiliser efficacement ou vous avez juste envie d’échanger entre passionnés ? Ce club astro basé sur la pratique est fait pour vous… car c’est vous qui déciderez de son rythme et de son contenu !
Pratique à la médiathèque Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .
Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
