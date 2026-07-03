Lancement du festival Oh les beaux jours ! à Marseille, Théâtre de La Criée, Marseille

Informations pratiques

Lancement du festival Oh les beaux jours ! à Marseille Mercredi 26 mai 2027, 20h00 Théâtre de La Criée Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-26T20:00:00+02:00 – 2027-05-26T22:00:00+02:00

Fin : 2027-05-26T20:00:00+02:00 – 2027-05-26T22:00:00+02:00

En partenariat avec le festival littéraire marseillais Oh les beaux jours !, le musée Nicéphore Niépce a accueilli en résidence en décembre 2026 cinq écrivains qui ont découvert la richesse des collections.

Leurs textes écrits suite à cette résidence ont été mis en scène et seront livrés au public par les auteurs eux-mêmes lors de la soirée d’ouverture du festival le 26 mai 2027 à Marseille, puis lors d’une représentation à Chalon-sur-Saône le 29 septembre 2027 en clôture du Bicentenaire (plus d’infos sur le site www.museeniepce.com).

Théâtre de La Criée 30 quai de rive neuve, 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33(0)4 96 17 80 00 https://theatre-lacriee.com/ [{« link »: « http://www.museeniepce.com »}]

En partenariat avec le festival littéraire marseillais Oh les beaux jours !, le musée Nicéphore Niépce a accueilli en résidence en décembre 2026 cinq écrivains qui ont découvert la richesse des à en…

André Papillon entre 1950 et 1960 © André Papillon, Coll. musée Nicéphore Niépce