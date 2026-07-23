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LANCEMENT DU MAGAZINE PHOTO PREMIER EXEMPLAIRE GALERIE DUNIYA Muret

samedi 17 octobre 2026 · GALERIE DUNIYA · Muret

LANCEMENT DU MAGAZINE PHOTO PREMIER EXEMPLAIRE GALERIE DUNIYA Muret

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
GALERIE DUNIYA
Adresse
128 Avenue Saint-Germier
Ville
31600 Muret
Département
Haute-Garonne
Tarif

Muret

LANCEMENT DU MAGAZINE PHOTO PREMIER EXEMPLAIRE

GALERIE DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17 21:30:00

Date(s) :
2026-10-17

Lancement du numéro #012 Lueurs de Premier Exemplaire Magazine, magazine indépendant dédié à la jeune photographie contemporaine, fondé par la photographe Maëva Benaiche.
Le 17 octobre, la galerie Duniya à Muret accueille la soirée de lancement du numéro #012 Lueurs de Premier Exemplaire Magazine, magazine indépendant dédié à la jeune photographie contemporaine. Fondé par la photographe Maëva Benaiche, le magazine met en lumière des artistes émergents à travers des images sensibles et engagées. Ce nouveau numéro explore les lueurs qui traversent nos existences celles qui éclairent, réparent, guident ou résistent à l’obscurité. Présentation du numéro, projection et moment convivial rythmeront la soirée. Entrée libre sur réservation.   .

GALERIE DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 99 67 96  duniyamuret@gmail.com

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English :

Launch of Issue #012 of *Lueurs de Premier Exemplaire Magazine*, an independent magazine dedicated to young contemporary photography, founded by photographer Ma%EBva Benaiche.

L’événement LANCEMENT DU MAGAZINE PHOTO PREMIER EXEMPLAIRE Muret a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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