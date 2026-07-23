LANCEMENT DU MAGAZINE PHOTO PREMIER EXEMPLAIRE GALERIE DUNIYA Muret
samedi 17 octobre 2026 · GALERIE DUNIYA · Muret
Informations pratiques
Muret
LANCEMENT DU MAGAZINE PHOTO PREMIER EXEMPLAIRE
GALERIE DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17 21:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Lancement du numéro #012 Lueurs de Premier Exemplaire Magazine, magazine indépendant dédié à la jeune photographie contemporaine, fondé par la photographe Maëva Benaiche.
Le 17 octobre, la galerie Duniya à Muret accueille la soirée de lancement du numéro #012 Lueurs de Premier Exemplaire Magazine, magazine indépendant dédié à la jeune photographie contemporaine. Fondé par la photographe Maëva Benaiche, le magazine met en lumière des artistes émergents à travers des images sensibles et engagées. Ce nouveau numéro explore les lueurs qui traversent nos existences celles qui éclairent, réparent, guident ou résistent à l’obscurité. Présentation du numéro, projection et moment convivial rythmeront la soirée. Entrée libre sur réservation. .
GALERIE DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 99 67 96 duniyamuret@gmail.com
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English :
Launch of Issue #012 of *Lueurs de Premier Exemplaire Magazine*, an independent magazine dedicated to young contemporary photography, founded by photographer Ma%EBva Benaiche.
L’événement LANCEMENT DU MAGAZINE PHOTO PREMIER EXEMPLAIRE Muret a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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