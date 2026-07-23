LANCEMENT DU MAGAZINE PHOTO PREMIER EXEMPLAIRE GALERIE DUNIYA Muret

Informations pratiques

Muret

LANCEMENT DU MAGAZINE PHOTO PREMIER EXEMPLAIRE

GALERIE DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:00:00

fin : 2026-10-17 21:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Lancement du numéro #012 Lueurs de Premier Exemplaire Magazine, magazine indépendant dédié à la jeune photographie contemporaine, fondé par la photographe Maëva Benaiche.

Le 17 octobre, la galerie Duniya à Muret accueille la soirée de lancement du numéro #012 Lueurs de Premier Exemplaire Magazine, magazine indépendant dédié à la jeune photographie contemporaine. Fondé par la photographe Maëva Benaiche, le magazine met en lumière des artistes émergents à travers des images sensibles et engagées. Ce nouveau numéro explore les lueurs qui traversent nos existences celles qui éclairent, réparent, guident ou résistent à l’obscurité. Présentation du numéro, projection et moment convivial rythmeront la soirée. Entrée libre sur réservation. .

GALERIE DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 99 67 96 duniyamuret@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Launch of Issue #012 of *Lueurs de Premier Exemplaire Magazine*, an independent magazine dedicated to young contemporary photography, founded by photographer Ma%EBva Benaiche.

L’événement LANCEMENT DU MAGAZINE PHOTO PREMIER EXEMPLAIRE Muret a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE