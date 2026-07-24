VOTRE PROCHAIN DON DE SANG C’EST ICI ! salle maité anglade Muret
mardi 4 août 2026 · salle maité anglade · Muret
Informations pratiques
Muret
VOTRE PROCHAIN DON DE SANG C’EST ICI !
salle maité anglade DON DE SANG Muret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-06 19:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Grâce aux donneurs de sang, nous permettons de soigner chaque année 1 million de patients.
Vous êtes en bonne santé? Vous avez entre 18 et 70 ans? Vous pesez moins de 50KG? Alors, il y a de bonnes chances pour que vous puissiez faire don de sang. .
salle maité anglade DON DE SANG Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 800 97 21 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Thanks to blood donors, we are able to treat 1 million patients every year.
L’événement VOTRE PROCHAIN DON DE SANG C’EST ICI ! Muret a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Muret (Haute-Garonne)
- PETIT SINGE NE VEUT PAS GRANDIR CIE ARFOLIE THEATRE DES PREAMBULES Muret 26 août 2026
- LE GRENIER AUX POÈMES CIE ARFOLIE THEATRE DES PREAMBULES Muret 26 août 2026
- CHALLENGE DE LA VILLE DE MURET BOULODROME GRIMAUD Muret 30 août 2026
- LA PETITE FÉE AU ROYAUME DES FLEURS THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret 9 septembre 2026
- ATELIER CREATIF GALERIE DUNIYA Muret 13 septembre 2026