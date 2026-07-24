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VOTRE PROCHAIN DON DE SANG C’EST ICI ! salle maité anglade Muret

mardi 4 août 2026 · salle maité anglade · Muret

VOTRE PROCHAIN DON DE SANG C’EST ICI ! salle maité anglade Muret

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
salle maité anglade
Adresse
DON DE SANG
Ville
31600 Muret
Département
Haute-Garonne
Tarif

Muret

VOTRE PROCHAIN DON DE SANG C’EST ICI !

salle maité anglade DON DE SANG Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-06 19:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Grâce aux donneurs de sang, nous permettons de soigner chaque année 1 million de patients.
Vous êtes en bonne santé? Vous avez entre 18 et 70 ans? Vous pesez moins de 50KG? Alors, il y a de bonnes chances pour que vous puissiez faire don de sang.   .

salle maité anglade DON DE SANG Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 800 97 21 00 

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English :

Thanks to blood donors, we are able to treat 1 million patients every year.

L’événement VOTRE PROCHAIN DON DE SANG C’EST ICI ! Muret a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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