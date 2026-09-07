Lancement du nouveau Photo Poche « Nicéphore Niépce » et de la collecte de photographies pour l’exposition «Présents», Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Lancement du nouveau Photo Poche « Nicéphore Niépce » et de la collecte de photographies pour l’exposition «Présents» 19 et 20 septembre Musée Nicéphore Niépce Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour ne manquer aucun des temps forts de cette année exceptionnelle, découvrez le programme des nombreuses animations qui célébreront le Bicentenaire de l’invention de la photographie à Chalon-sur-Saône.

Demandez le programme ! Expositions, studios, événements festifs, ateliers…: nous vous présenterons l’ensemble des rendez-vous qui rythmeront cette année de célébration, à Chalon-sur-Saône comme dans les communes du Grand Chalon. Une invitation à explorer, partager et vivre la photographie sous toutes ses formes.

Le musée Niépce s’associe à la Conserverie de Metz, un lieu d’archives qui lance « Présents », une collecte nationale de photographies re-photographiées. Ouvrez vos albums ou ceux de vos voisins, vos boîtes à chaussures ou à gâteaux, à la recherche de cette photographie sur laquelle apparaît une autre photographie. Apportez-la au musée Nicéphore Niépce entre le 19 septembre et le 31 décembre 2026 (tous les après-midi (sauf mardis) et le deuxième week-ends de chaque mois) pour que nous la numérisions. Vous pouvez également envoyer directement vos clichés numériques. Elles seront transmises à la Conserverie et alimenteront une exposition qui circulera sur 6 lieux d’exposition en France, en terminant par le musée Nicéphore Niépce en juillet 2027.

Ne manquez pas la parution du nouveau volume de la collection Photo Poche consacré à Nicéphore Niépce.

Vingt-sept ans après sa première édition, cet ouvrage est réédité par Actes Sud à l’occasion du Bicentenaire de l’invention de la photographie. Cette nouvelle version, enrichie des découvertes et avancées de la recherche réalisées ces dernières années, offre un regard renouvelé sur l’œuvre et l’héritage de l’inventeur chalonnais. Une publication de référence à découvrir et à emporter avec soi, car il sera exceptionnellement mis en vente à la boutique du musée.

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, couvrant tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

Pour ne manquer aucun des temps forts de cette année exceptionnelle, découvrez le programme des nombreuses animations qui célébreront le Bicentenaire de l’invention de la photographie à Demandez le…

© La-Conserverie – Fernanda