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L’ancienne prison royale, Ancienne prison d’Auray, Auray

samedi 19 septembre 2026 · Ancienne prison d'Auray · Auray

L’ancienne prison royale, Ancienne prison d’Auray, Auray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancienne prison d'Auray
Adresse
8, rue du jeu de Paume 56400 Auray
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan
Tarif
3 à 6 joueurs - à partir de 8 ans - durée : 45 min

L’ancienne prison royale 19 et 20 septembre Ancienne prison d’Auray Morbihan

3 à 6 joueurs – à partir de 8 ans – durée : 45 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partagez un moment ludique et convivial autour de jeux anciens en bois qui amusaient aussi bien les enfants dans les cours d’écoles que les familles lors des fêtes populaires.

Ancienne prison d’Auray 8, rue du jeu de Paume 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne https://www.baiedequiberon.bzh/a-voir-a-faire/agenda/jep-visite-commentee-l-ancienne-prison-royale;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00008606
Partagez un moment ludique et convivial autour de jeux anciens en bois

© Ville d’Auray

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