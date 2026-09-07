L’ancienne prison royale, Ancienne prison d’Auray, Auray

Informations pratiques

L’ancienne prison royale 19 et 20 septembre Ancienne prison d’Auray Morbihan

3 à 6 joueurs – à partir de 8 ans – durée : 45 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partagez un moment ludique et convivial autour de jeux anciens en bois qui amusaient aussi bien les enfants dans les cours d’écoles que les familles lors des fêtes populaires.

Ancienne prison d’Auray 8, rue du jeu de Paume 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne https://www.baiedequiberon.bzh/a-voir-a-faire/agenda/jep-visite-commentee-l-ancienne-prison-royale;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00008606

Partagez un moment ludique et convivial autour de jeux anciens en bois

© Ville d’Auray