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LANG LANG HALLE AUX GRAINS Toulouse

LANG LANG HALLE AUX GRAINS Toulouse

LANG LANG HALLE AUX GRAINS Toulouse dimanche 15 novembre 2026.

Lieu : HALLE AUX GRAINS

Adresse : Place Dupuy

Ville : 31000 Toulouse

Département : 31

Début : dimanche 15 novembre 2026

Fin : dimanche 15 novembre 2026

Heure de début : 19:00

LANG LANG Début : 2026-11-15 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

HALLE AUX GRAINS Place Dupuy 31000 Toulouse 31

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