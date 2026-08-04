L’ANGELO DEL FOCOLARE THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan
mercredi 3 mars 2027 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
L’ANGELO DEL FOCOLARE
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 27 – 27 – 30
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-03 20:00:00
fin : 2027-03-03
Date(s) :
2027-03-03
Grande figure du théâtre européen, Emma Dante signe, avec L’Angelo del focolare, un spectacle brûlant sur les violences faites aux femmes. Une fable cruelle, où les corps et la famille révèlent les failles d’un ordre social étouffant.
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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
A leading figure in European theater, Emma Dante presents *L’Angelo del focolare*, a striking production addressing violence against women. A cruel fable in which bodies and family reveal the cracks in a stifling social order.
L’événement L’ANGELO DEL FOCOLARE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-29 par PERPIGNAN TOURISME
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