L’ANGELO DEL FOCOLARE THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

L’ANGELO DEL FOCOLARE

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 27 – 27 – 30

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-03 20:00:00

fin : 2027-03-03

Date(s) :

2027-03-03

Grande figure du théâtre européen, Emma Dante signe, avec L’Angelo del focolare, un spectacle brûlant sur les violences faites aux femmes. Une fable cruelle, où les corps et la famille révèlent les failles d’un ordre social étouffant.

.

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A leading figure in European theater, Emma Dante presents *L’Angelo del focolare*, a striking production addressing violence against women. A cruel fable in which bodies and family reveal the cracks in a stifling social order.

L’événement L’ANGELO DEL FOCOLARE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-29 par PERPIGNAN TOURISME