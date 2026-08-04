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L’ANGELO DEL FOCOLARE THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

mercredi 3 mars 2027 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan

L’ANGELO DEL FOCOLARE THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

Informations pratiques

Début
mercredi 3 mars 2027
Fin
mercredi 3 mars 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL
Adresse
Avenue Général Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
27 27 30 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

L’ANGELO DEL FOCOLARE

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 27 – 27 – 30

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-03 20:00:00
fin : 2027-03-03

Date(s) :
2027-03-03

Grande figure du théâtre européen, Emma Dante signe, avec L’Angelo del focolare, un spectacle brûlant sur les violences faites aux femmes. Une fable cruelle, où les corps et la famille révèlent les failles d’un ordre social étouffant.
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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

A leading figure in European theater, Emma Dante presents *L’Angelo del focolare*, a striking production addressing violence against women. A cruel fable in which bodies and family reveal the cracks in a stifling social order.

L’événement L’ANGELO DEL FOCOLARE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-29 par PERPIGNAN TOURISME

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