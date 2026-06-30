L’ANGELO DEL FOLOCARE | EMMA DANTE Sète
vendredi 5 mars 2027 · Sète
Informations pratiques
Sète
L’ANGELO DEL FOLOCARE | EMMA DANTE
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-05
fin : 2027-03-05
Date(s) :
2027-03-05
Oscillant entre farce et tragédie, Emma Dante continue de poser son regard affuté sur la société en posant un regard aigu sur les violences faites aux femmes. Maniant le grotesque et l’émotion, la bouffonnerie et le drame, elle signe un conte glaçant sur l’épuisement féminin et la répétition mortifère du quotidien.
En savoir plus www.tmsete.com .
Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie
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English :
L’événement L’ANGELO DEL FOLOCARE | EMMA DANTE Sète a été mis à jour le 2026-06-30 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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