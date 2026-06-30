Informations pratiques

Sète

L’ANGELO DEL FOLOCARE | EMMA DANTE

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-05

fin : 2027-03-05

Date(s) :

2027-03-05

Oscillant entre farce et tragédie, Emma Dante continue de poser son regard affuté sur la société en posant un regard aigu sur les violences faites aux femmes. Maniant le grotesque et l’émotion, la bouffonnerie et le drame, elle signe un conte glaçant sur l’épuisement féminin et la répétition mortifère du quotidien.

En savoir plus www.tmsete.com .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie

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English :

L’événement L’ANGELO DEL FOLOCARE | EMMA DANTE Sète a été mis à jour le 2026-06-30 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau