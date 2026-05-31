Language : no broblem - Marah Haj Hussein 1 et 2 octobre tnba – Théâtre national Bordeaux Aquitaine Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T00:00:00+02:00 – 2026-10-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-02T00:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:59:00+02:00

Language: no broblem explore le rôle du langage dans notre manière de comprendre les frontières et les déplacements, en faisant dialoguer l’arabe palestinien parlé avec l’hébreu, le néerlandais et l’anglais.

En mêlant récit personnel et enregistrements de sa famille vivant sous occupation, l’artiste Marah Haj Hussein associe narration, son et images pour révéler les formes multiples de domination qu’une langue peut exercer sur une autre, la transformant et la modifiant en permanence.

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Dans le cadre du FAB – Festival International des Arts de Bordeaux Métropole

En partenariat avec le tnba

tnba – Théâtre national Bordeaux Aquitaine 3 Pl. Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Language: no broblem explore le rôle du langage dans notre manière de comprendre les frontières et les déplacements, en faisant dialoguer l’arabe palestinien parlé avec l’hébreu, le néerlandais et …

©Boris Breugel