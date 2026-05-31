Language : no broblem - Marah Haj Hussein, tnba – Théâtre national Bordeaux Aquitaine, Bordeaux
Language : no broblem - Marah Haj Hussein, tnba – Théâtre national Bordeaux Aquitaine, Bordeaux jeudi 1 octobre 2026.
Language : no broblem - Marah Haj Hussein 1 et 2 octobre tnba – Théâtre national Bordeaux Aquitaine Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T00:00:00+02:00 – 2026-10-01T23:59:00+02:00
Fin : 2026-10-02T00:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:59:00+02:00
Language: no broblem explore le rôle du langage dans notre manière de comprendre les frontières et les déplacements, en faisant dialoguer l’arabe palestinien parlé avec l’hébreu, le néerlandais et l’anglais.
En mêlant récit personnel et enregistrements de sa famille vivant sous occupation, l’artiste Marah Haj Hussein associe narration, son et images pour révéler les formes multiples de domination qu’une langue peut exercer sur une autre, la transformant et la modifiant en permanence.
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Dans le cadre du FAB – Festival International des Arts de Bordeaux Métropole
En partenariat avec le tnba
tnba – Théâtre national Bordeaux Aquitaine 3 Pl. Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine
Language: no broblem explore le rôle du langage dans notre manière de comprendre les frontières et les déplacements, en faisant dialoguer l’arabe palestinien parlé avec l’hébreu, le néerlandais et …
©Boris Breugel
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