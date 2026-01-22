L’animal fantôme Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

L’animal fantôme

Doué-la-Fontaine 103 rue de Cholet Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-17

Un braconnier rôde… Retrouvez la trace de l’animal menacé !

Petits et grands, partez à la recherche d’indices dans le parc, pour trouver le nom de cet animal et profitez d’une visite haute en couleurs, dans une atmosphère chaleureuse et colorée citrouilles, champignons et créatures étranges débarquent au Bioparc… et devinez le poids de la citrouille géante pour gagner une nuit dans un des gîtes du Bioparc !

PRECISIONS HORAIRES

Du 17/10 au 01/11/2026 tous les jours. .

Doué-la-Fontaine 103 rue de Cholet Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 18 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A poacher on the prowl? Track down the endangered animal!

L’événement L’animal fantôme Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME