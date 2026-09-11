L’animal féministe, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

Informations pratiques

L’animal féministe Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Participez aux échanges entre Farah Kesri, vétérinaire, éthologue et journaliste, François Lasserre, entomologiste et Cécile Gilbert Kawano, thérapeute et coach équestre, autour de la puissance inouïe des dames hyènes, juments, insectes ou oiseaux qui décident de leur vie. L’échange sera modéré par Yolaine de La Bigne, journaliste et fondatrice des Rencontres des intelligences animales.

Bibliothèque Simone de Beauvoir 42 Rue Henri II Plantagenêt, 76100 Rouen, France Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie 0276088088 https://bibliotheques.rouen.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/alias-victor/evenements/vdv11-des-animaux-des-humains-1 »}]

Biblis en folie 2026

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