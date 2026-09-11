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L’animal féministe, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Simone de Beauvoir · Rouen

L’animal féministe, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Simone de Beauvoir
Adresse
42 Rue Henri II Plantagenêt, 76100 Rouen, France
Ville
76100 Rouen
Département
Seine-Maritime

L’animal féministe Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Participez aux échanges entre Farah Kesri, vétérinaire, éthologue et journaliste, François Lasserre, entomologiste et Cécile Gilbert Kawano, thérapeute et coach équestre, autour de la puissance inouïe des dames hyènes, juments, insectes ou oiseaux qui décident de leur vie. L’échange sera modéré par Yolaine de La Bigne, journaliste et fondatrice des Rencontres des intelligences animales.

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