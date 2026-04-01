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L’ANTRE POTS DE FLORA FÊTE LES 8 ANS DE SA BOUTIQUE Rieux-Volvestre

L’ANTRE POTS DE FLORA FÊTE LES 8 ANS DE SA BOUTIQUE Rieux-Volvestre

L’ANTRE POTS DE FLORA FÊTE LES 8 ANS DE SA BOUTIQUE Rieux-Volvestre samedi 25 avril 2026.

Adresse : 19 Place du Préau

Ville : 31310 Rieux-Volvestre

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Rieux-Volvestre

L’ANTRE POTS DE FLORA FÊTE LES 8 ANS DE SA BOUTIQUE

19 Place du Préau Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Une journée exceptionnelle vous attend avec animations tout au long de la journée, tombola et offres spéciales pour célébrer l’événement comme il se doit !
Proposé par L’Antre Pots de Flora.   .

19 Place du Préau Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie   lantrepotsdeflora@gmail.com

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English :

An exceptional day awaits you, with entertainment throughout the day, a tombola and special offers to celebrate the event in style!

L’événement L’ANTRE POTS DE FLORA FÊTE LES 8 ANS DE SA BOUTIQUE Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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