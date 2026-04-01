L’ANTRE POTS DE FLORA FÊTE LES 8 ANS DE SA BOUTIQUE Rieux-Volvestre
L’ANTRE POTS DE FLORA FÊTE LES 8 ANS DE SA BOUTIQUE Rieux-Volvestre samedi 25 avril 2026.
Rieux-Volvestre
L’ANTRE POTS DE FLORA FÊTE LES 8 ANS DE SA BOUTIQUE
19 Place du Préau Rieux-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Une journée exceptionnelle vous attend avec animations tout au long de la journée, tombola et offres spéciales pour célébrer l’événement comme il se doit !
Proposé par L’Antre Pots de Flora. .
19 Place du Préau Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie lantrepotsdeflora@gmail.com
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English :
An exceptional day awaits you, with entertainment throughout the day, a tombola and special offers to celebrate the event in style!
L’événement L’ANTRE POTS DE FLORA FÊTE LES 8 ANS DE SA BOUTIQUE Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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