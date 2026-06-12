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L’ApérOT au lac Les Rousses

L’ApérOT au lac Les Rousses lundi 6 juillet 2026.

Adresse : Lac des Rousses

Ville : 39220 Les Rousses

Département : Jura

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Les Rousses

L’ApérOT au lac

Lac des Rousses Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 16:00:00
fin : 2026-07-20 20:00:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-20 2026-08-03 2026-08-17

Quiz, animations, rencontre avec des socio-professionnels de la station, spectacle/concert au bord du lac.
Programme des spectacles concerts
6 juillet Concert du groupe Flash Fashion
20 juillet Déambulation magique Mister Lemon et AL
3 août Concert du groupe Statik
17 août Concert du groupe Bloodmoon   .

Lac des Rousses Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : L’ApérOT au lac

L’événement L’ApérOT au lac Les Rousses a été mis à jour le 2026-06-12 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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