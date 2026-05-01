L’appart L’Art Scène Théâtre Pau
L’appart L’Art Scène Théâtre Pau vendredi 29 mai 2026.
Pau
L’appart
L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Dans le cadre du festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre
Malika et Asta occupent illégalement un appartement bourgeois dans Paris, grâce à la complicité de leur ami Manuela qui est la fille de Térésa la concierge. Ils profitent de l’absence des sœurs Dupré, Marie-Laurence et Jeanne-Audrey jusqu’au mois de mai. Mais, les sœurs reviennent chez elles sans crier gare et les découvrent…
Mise en scène Frédéric Fuertès .
L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr
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English : L’appart
L’événement L’appart Pau a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pau
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