L’appart L’Art Scène Théâtre Pau

Pau

L’appart

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Dans le cadre du festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre

Malika et Asta occupent illégalement un appartement bourgeois dans Paris, grâce à la complicité de leur ami Manuela qui est la fille de Térésa la concierge. Ils profitent de l’absence des sœurs Dupré, Marie-Laurence et Jeanne-Audrey jusqu’au mois de mai. Mais, les sœurs reviennent chez elles sans crier gare et les découvrent…

Mise en scène Frédéric Fuertès .

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’appart

L’événement L’appart Pau a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pau