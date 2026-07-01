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L’Apprenti sorcier, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

vendredi 12 février 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux

L’Apprenti sorcier, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 12 février 2027
Fin
vendredi 12 février 2027
Lieu
Auditorium de Bordeaux
Adresse
8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

L’Apprenti sorcier Vendredi 12 février 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-12T20:00:00+01:00 – 2027-02-12T21:45:00+01:00
Fin : 2027-02-12T20:00:00+01:00 – 2027-02-12T21:45:00+01:00

Orchestre
Un poème symphonique est une mise en musique des images qui peuplent un ouvrage littéraire en vers ou en prose, témoignant de la porosité qui peut exister entre la langue des sons et celle des mots. Mobilisant les forces d’un orchestre au complet, les oeuvres présentées dans ce programme, dont le célèbre Apprenti sorcier de Paul Dukas, sont des manifestations parfaites de l’intimité qui se noue entre poètes et musiciens. Un lien retissé par Pierre Dumoussaud dans un programme original, entre grands classiques et trésors cachés.

Programme
Augusta Holmès, Prélude « la naissance de Cypris »
Joseph-Guy Ropartz, La Chasse du prince Arthur
Florent Schmitt, Le Palais hanté 
Ernest Guiraud, Chasse fantastique
Béla Bartók, Le Mandarin merveilleux, suite
Paul Dukas, L’Apprenti sorcier

Autour du concert
Mercredi 10 février 17 h : rencontre avec Pierre Dumoussaud animée par Yves Tastet, Grand-Théâtre
Jeudi 11 février : concert donné en tournée, Le Foirail, Pau

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697318-lapprenti-sorcier »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-lapprenti-sorcier-86791 »}]
Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Pierre Dumoussaud Orchestre

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