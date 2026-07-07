L’après-midi d’un foehn Version 1 – Compagnie Non Nova, L’Auditorium, Rezé
samedi 30 janvier 2027 · L'Auditorium · Rezé
Informations pratiques
L’après-midi d’un foehn Version 1 – Compagnie Non Nova Samedi 30 janvier 2027, 10h30, 15h30, 17h30 L’Auditorium Loire-Atlantique
De 6€ à 10€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-30T10:30:00+01:00 – 2027-01-30T11:00:00+01:00
Fin : 2027-01-30T17:30:00+01:00 – 2027-01-30T18:00:00+01:00
Au centre, un personnage maîtrise un tourbillon d’air. Autour de lui, des créatures légères s’élèvent et tournoient, se frôlent comme dans un étrange corps de ballet. Cette pièce iconique de Phia Ménard, portée par la musique de Debussy, propose un moment rare où la danse naît de presque rien. Entre fascination et méditation, ce spectacle transforme le simple en merveilleux et invite petits et grands à contempler l’air, la matière et le geste humain qui leur donne vie.
L’Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800 [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/lapres-midi-dun-foehn-version-1-compagnie-non-nova/ »}]
Un ballet d’air et de lumière dans lequel des sacs plastiques deviennent interprètes ! Entre hasard et écriture, ce spectacle poétique et renversant explore la métamorphose et la fragilité.
Jean-Luc Beaujault
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