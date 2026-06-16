Lapt’itePlanche monte sur scène Théâtre G. Defour Lapte

Lapte

Lapt’itePlanche monte sur scène

Théâtre G. Defour Place Marius Sarda Lapte Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

La troupe de théâtre du Gal vous présente sa pièce de l’année Le Bouquet. Une comédie pétillante pour commencer l’été !



Pour être dans le thème, venez avec une petite touche de rose si ça vous dit…

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Théâtre G. Defour Place Marius Sarda Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com

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English :

The Gal Theater Troupe presents its play of the year: *Le Bouquet*. A sparkling comedy to kick off the summer!

To get into the spirit of things, feel free to wear a touch of pink if you’d like…

L’événement Lapt’itePlanche monte sur scène Lapte a été mis à jour le 2026-06-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire