Lapüta : Voyage Vers L’utopie POP ET HYPERPOP + Finale de Drag Race France LA JAVA Paris

Informations pratiques

Le Temple emblématique des nuits parisiennes, La Java ouvre ses portes à Drag Invasion et La Théorie du Chaos pour une soirée exceptionnelle dans l’un des clubs les plus iconiques de la capitale. ✨ + LA PÜTA – Pop Edition ✨ + Viewing Party – La Grande Finale DRAG RACE FRANCE SAISON 4

LAPÜTA revient dans une édition encore plus pop, plus camp, plus twink summer + techno pour la dernière soirée de la saison avant la rentrée . Ici, les frontières musicales n’existent plus : des grands classiques de la pop aux hymnes club, en passant par l’hyperpop, les remix inattendus et les bangers de Drag Race, tout est réuni pour célébrer la plus grande finale de l’année.

Prépare-toi à une nuit remplie de performances, de surprises, de lip-syncs, de danse et de pur chaos pop… le tout dans une salle climatisée.

Jeudi 27 août des 23h à 5h

( Le meet and greet sera après la diffusion de la finale ainsi que le show )

LA GRANDE FINALE DE DRAG RACE FRANCE – SAISON 4

Projection de la Grande Finale sur écran géant dans une salle climatisée

Meet & Greet avec Blu Hydrangea, grande gagnante de RuPaul’s Drag Race UK vs The World – Saison 1. & Eboni La’belle de Drag Race Canada S6

Drag show et surprises

DJ SAINT XIÈNE (Paris)

Architecte queer migrant·e et DJ, fondateur·rice de La Théorie du Chaos, Saint Xiène ouvrira la soirée avec un DJ set où se rencontrent Bouncy Techno, Salsa, Latin Club et Hyperpop. Une invitation à plonger dans les prémices d’une utopie techno-tropicale, aussi politique que festive.

Performers

LA QUETZAL DRAGQUEEN (Paris)

Drag queen mexicaine et fondatrice du collectif Drag Invasion, La Quetzal assurera l’animation de cette grande finale. Reconnue pour son univers extravagant, son énergie débordante et son charisme, elle mêle avec humour et élégance ses influences françaises et mexicaines, tout en célébrant la diversité des cultures queer.

VÉNUS ATTACK

Drag Queen • Costume Designer

Venue d’une galaxie où la mode est une arme de séduction, Vénus Attack propose un univers futuriste, cosmique et décalé. Entre silhouettes spectaculaires, humour, science-fiction et glamour interstellaire, elle transforme chacune de ses apparitions en véritable défilé venu d’un autre monde.

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Lapüta Voyage Vers L’utopie POP ET HYPERPOP avec Blu hydrengea et Eboni la’belle.

Le jeudi 27 août 2026

de 23h00 à 05h00

payant

De 08 à 30 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-28T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-28T08:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-27T23:00:00+02:00_2026-08-27T05:00:00+02:00

LA JAVA 105 Rue du Faubourg du Temple. 75013 Paris

https://shotgun.live/fr/events/la-grande-finale-de-drag-race-france-saison-4 +33752259273 draginvasionparis@gmail.com



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