LARA FABIAN – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

LARA FABIAN – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice jeudi 19 mars 2026.

LARA FABIAN Début : 2026-03-19 à 20:00. Tarif : – euros.

Chers spectateurs, Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous sommes au regret de vous annoncer le report des trois concerts suivants : •Le concert à Nice, initialement prévu le 18 novembre 2025 est reporté au 19 mars 2026 •Le concert à Lyon, initialement prévu le 19 novembre 2025 est reporté au 24 mars 2026 •Le concert à Saint-Etienne, initialement prévu le 20 novembre 2025 est reporté au 25 mars 2026 L’ensemble des billets restent valables pour les nouvelles séances. Le report est automatique, vous n’avez pas d’action à mener. Si toutefois, vous ne pouvez pas vous rendre au concert, nous vous invitons à contacter votre point de vente afin d’obtenir un remboursement.Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée et espérons vous voir nombreux sur les nouvelles dates. —Avec plus de 20 millions d’albums vendus dans le monde, Lara Fabian, emblème de la chanson revient en tournée pour une série de concerts inédits ! Après avoir conclu sa tournée BEST OF en 2022, où elle a partagé 30 ans de tubes inoubliables avec son public, Lara Fabian fait son grand retour avec le titre Ta peine , un hymne d’espoir et de résilience co-écrit avec Slimane.Depuis ses débuts en 1991 avec son premier album français qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires, jusqu’à ses succès internationaux comme Je t’aime et La Différence , Lara Fabian a su conquérir le cœur de millions de fans à travers le monde. Sa carrière musicale est marquée par des albums emblématiques tels que Pure , Nue et ‘Ma Vie Dans la Tienne’, ainsi que par son engagement en tant que coach dans des émissions telles que La Voix et la Star Academy .Lara Fabian sera en tournée dans toute la France, Suisse et Belgique à partir du 4 octobre 2025.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06