L’Archéobus, voyage en terre arverne, Musée archéologique de la bataille de Gergovie, La Roche-Blanche

Informations pratiques

L’Archéobus, voyage en terre arverne Samedi 19 septembre, 14h00 Musée archéologique de la bataille de Gergovie Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Cet automne, partez pour une aventure historique à bord de l’Archéobus ! Cette navette archéologique vous mènera sur le territoire des Arvernes, de Gergovie à l’oppidum de Corent en passant par Gondole et les camps de César, le tout commenté par une guide-conférencière.

Départ de la visite : Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie – Plateau de Gergovie – 63670 La Roche-Blanche. Itinéraire aller-retour.

Musée archéologique de la bataille de Gergovie Plateau de Gergovie 63670 La Roche-Blanche La Roche-Blanche 63670 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 60 16 93 https://musee-gergovie.fr/ https://twitter.com/MuseeGergovie;https://www.instagram.com/musee_gergovie/;https://www.facebook.com/museegergovie [{« type »: « link », « value »: « https://musee-gergovie.fr/agenda/journees-europennes-du-patrimoine-2026-gergovie-et-corent/ »}] Ouvert fin 2019, le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie accueille ses visiteurs sur les lieux de l’unique victoire de Vercingétorix contre Jules César durant la Guerre des Gaules.

Plus qu’une visite, le musée propose un parcours vivant et interactif. L’espace allie graphisme, maquettes, objets archéologiques et multimédias, avec comme point d’orgue une salle audiovisuelle immergeant le visiteur dans la Bataille durant laquelle les Gaulois l’emportèrent sur les Romains. Le parcours permet également de découvrir l’histoire des Gaulois en Auvergne ainsi que les origines géologiques du Plateau de Gergovie et des paysages grandioses qui l’entourent, notamment la Chaîne des Puys et la Faille de Limagne classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cet automne, partez pour une aventure historique à bord de l’Archéobus ! Cette navette archéologique vous mènera sur le territoire des Arvernes, de Gergovie à l’oppidum de Corent en passant par et de…

© Henri Derus, Musée de Gergovie