L’archéologie du livre ancien, Mediathèque Philippe Labeyrie, Mont-de-Marsan
vendredi 18 septembre 2026 · Mediathèque Philippe Labeyrie · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
L’archéologie du livre ancien Vendredi 18 septembre, 15h00 Mediathèque Philippe Labeyrie Landes
Gratuit, sur inscription obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Le livre est loin d’être un objet immuable : au cours des siècles, il change de forme et de nature. Les ateliers d’impression, puis les relieurs qui façonnent les volumes utilisent des techniques et des outils qui évoluent. Le livre est un corps dont chaque élément peut être observé, étudié pour comprendre comment, quand et par qui il a été fabriqué, comment il a été lu, conservé, apprécié par les générations successives de possesseurs et de lecteurs.
Nous vous présenterons quelques échantillons de la collection patrimoniale pour révéler/dévoiler l’anatomie du livre ancien.
en partenariat avec les Archives Départementales des Landes
Audito | Adultes, sur inscription
https://www.montdemarsan.fr/mediatheques/
Mediathèque Philippe Labeyrie Place du 6ème R.P.I.Ma, 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 46 09 43 [{« type »: « phone », « value »: « 05 58 46 09 43 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@montdemarsan-agglo.fr »}] [{« link »: « https://www.montdemarsan.fr/mediatheques/ »}]
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© Médiathèque Philippe Labeyrie
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