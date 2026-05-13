L’archéologie en chanson, Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale, Épernay

L’archéologie en chanson Samedi 23 mai, 17h00, 18h00 Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Après plusieurs visites au musée, ateliers d’écriture et répétitions tout au long de l’année scolaire, une classe de CM2 de l’école Yvette Lundy (Epernay), accompagnée de l’auteur Christophe Roguin, vous présente sa chanson s’inspirant de deux objets du musée.

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 Avenue de Champagne, 51200 Épernay, France Épernay 51200 Marne Grand Est +33326550356 https://archeochampagne.epernay.fr Pensé comme un équipement culturel du XXIe siècle, le musée propose une scénographie moderne et interactive. La muséographie s’articule autour d’une mise en valeur des collections au sein d’un parcours muséal du rez-de-chaussée aux combles. Ce parcours se décline en quatre sections distinctes, avec pour fil conducteur la craie en Champagne, dont le rôle de substrat géologique est expliqué au sein du premier espace du parcours, consacré à l’étude géologique de la région.

Après plusieurs visites au musée, ateliers d’écriture et répétitions tout au long de l’année scolaire, une classe de CM2 de l’école Yvette Lundy (Epernay), accompagnée de l’auteur Christophe Roguin,…

© Ville d’Epernay