L’archéologie en sons et lumières !, Centre archéologique – Montans, Montans

L’archéologie en sons et lumières ! Samedi 23 mai, 19h00 Centre archéologique – Montans Tarn

Entrée libre – Inscriptions conseillées pour les visites nocturnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:55:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:55:00+02:00

Toute la soirée, découvrez le musée comme vous ne l’avez jamais vu, paré de couleurs et de lumières nouvelles !

Autour de ce parcours lumineux, des visites et animations sont proposées toute la soirée : réalité virtuelle, visites guidées à la torche, démonstrations de tournage d’amphores au tour électrique, live musical expérimental…

Une soirée ludique, insolite et décalée !

Centre archéologique – Montans 33 avenue Elie Rossignol Montans 81600 Tarn Occitanie 05 63 57 59 16 https://www.gaillac-graulhet.fr/se-divertir/centre-archeologique/preparez-votre-visite/ https://www.facebook.com/Centre.archeologique.Montans/ Au musée du Centre Archéologique, plongez au cœur de l’Antiquité ! Partez sur les traces des Gallo-Romains à la découverte d’objets antiques fascinants et explorez les espaces de reconstitution grandeur nature pour une expérience immersive !

Pour plonger dans une Histoire vivante, ne ratez pas les Journées de reconstitution antiques au printemps et partez à la rencontre de guerriers, de commerçants, de forgerons, de potiers pour connaître la vie quotidienne et les savoir-faire gallo-romains !

Toute l’année, le Centre archéologique propose au grand public des ateliers pédagogiques et créatifs pendant les vacances scolaires, des animations et des soirées thématiques dans le cadre de sa programmation culturelle (Nuit des musées, Journées européennes de l’Archéologie, Journées européennes du Patrimoine, Fête de la Science…). Parkings à proximité

Bus LIO, ligne 710 ( Gaillac-Lavaur) – arrêt » Montans-Bourg »

Toute la soirée, découvrez le musée comme vous ne l’avez jamais vu, paré de couleurs et de lumières nouvelles !

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