Live sonore et visuel : dialogue entre archéologie, musique et arts numériques, Centre archéologique – Montans, Montans

Live sonore et visuel : dialogue entre archéologie, musique et arts numériques Samedi 23 mai, 21h00 Centre archéologique – Montans Tarn

Entrée libre – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Live visuel et musical « AYANT » au Centre archéologique de Montans

avec Elsa Martinez et Mayeul.e Toulemonde

Une création au croisement des arts numériques et des musiques actuelles, qui se lie aux collections du musée du Centre archéologique.

Ayant est un duo de performance audiovisuelle « ambient industrial ». Une composition narrative et contemplative sur des expérimentations sonores d’Elsa Martinez et un visuel audio-réactif orchestré par Mayeul·e qui entre en résonance avec le lieu qui les accueille. Espace interactif multisensoriel où glitch, bug et larsen se confondent en ostinatos synthétiques, le lieu se transforme et évolue au gré de la création de deux artistes. Une véritable expérience à voir, écouter, ressentir, que l’on comprenne tous ces termes ou pas !

Une performance sensorielle à découvrir seul ou en famille, pour tous les curieux !

21h – 45 min

Centre archéologique – Montans 33 avenue Elie Rossignol Montans 81600 Tarn Occitanie 05 63 57 59 16 https://www.gaillac-graulhet.fr/se-divertir/centre-archeologique/preparez-votre-visite/ https://www.facebook.com/Centre.archeologique.Montans/ Au musée du Centre Archéologique, plongez au cœur de l’Antiquité ! Partez sur les traces des Gallo-Romains à la découverte d’objets antiques fascinants et explorez les espaces de reconstitution grandeur nature pour une expérience immersive !

Pour plonger dans une Histoire vivante, ne ratez pas les Journées de reconstitution antiques au printemps et partez à la rencontre de guerriers, de commerçants, de forgerons, de potiers pour connaître la vie quotidienne et les savoir-faire gallo-romains !

Toute l’année, le Centre archéologique propose au grand public des ateliers pédagogiques et créatifs pendant les vacances scolaires, des animations et des soirées thématiques dans le cadre de sa programmation culturelle (Nuit des musées, Journées européennes de l’Archéologie, Journées européennes du Patrimoine, Fête de la Science…). Parkings à proximité

Bus LIO, ligne 710 ( Gaillac-Lavaur) – arrêt » Montans-Bourg »

Live visuel et musical « AYANT » au Centre archéologique de Montans

©Raphaël Pigeat