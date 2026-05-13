Visite guidée à la torche des collections, Centre archéologique – Montans, Montans

Visite guidée à la torche des collections Samedi 23 mai, 19h00 Centre archéologique – Montans Tarn

Gratuit – réservations conseillées au visites nocturnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Toute la soirée au Centre archéologique de Montans, découvrez une mise en scène inédite, un parcours lumineux original et ludique pour visiter le musée sous un nouvel angle, comme vous ne l’avez jamais vu, paré de couleurs nouvelles ainsi que de nombreuses animations : visites guidées nocturnes à la lampe, démonstrations, visites virtuelles, jeux… Ouverts à tous !

Visites guidées et démonstrations nocturnes

Electrotour ! Démonstration de tournage d’amphores au tour électrique par le potier du musée, Mathias Fernandes, toute la soirée de 19h à 23h.

Visites guidées :

Visite guidée de l’exposition temporaire autour du torque de Montans à 19h30 et 20h

Visites nocturnes à la lampe à 22h, 22h30 et 23h. Inscriptions conseillées au 05 63 57 59 16.

Centre archéologique – Montans 33 avenue Elie Rossignol Montans 81600 Tarn Occitanie 05 63 57 59 16 https://www.gaillac-graulhet.fr/se-divertir/centre-archeologique/preparez-votre-visite/ https://www.facebook.com/Centre.archeologique.Montans/ Au musée du Centre Archéologique, plongez au cœur de l’Antiquité ! Partez sur les traces des Gallo-Romains à la découverte d’objets antiques fascinants et explorez les espaces de reconstitution grandeur nature pour une expérience immersive !

Pour plonger dans une Histoire vivante, ne ratez pas les Journées de reconstitution antiques au printemps et partez à la rencontre de guerriers, de commerçants, de forgerons, de potiers pour connaître la vie quotidienne et les savoir-faire gallo-romains !

Toute l’année, le Centre archéologique propose au grand public des ateliers pédagogiques et créatifs pendant les vacances scolaires, des animations et des soirées thématiques dans le cadre de sa programmation culturelle (Nuit des musées, Journées européennes de l’Archéologie, Journées européennes du Patrimoine, Fête de la Science…). Parkings à proximité

Bus LIO, ligne 710 ( Gaillac-Lavaur) – arrêt » Montans-Bourg »

Toute la soirée au Centre archéologique de Montans, découvrez une mise en scène inédite, un parcours lumineux original et ludique pour visiter le musée sous un nouvel angle, comme vous ne l’avez vu, …

© Centre archéologique Montans