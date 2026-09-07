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L’archéologie préventive à Olbia, site archéologique d’Olbia,, Hyères

samedi 19 septembre 2026 · site archéologique d'Olbia, · Hyères

L’archéologie préventive à Olbia, site archéologique d’Olbia,, Hyères

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
site archéologique d'Olbia,
Adresse
3204 route de l'Almanarre, 83400 Hyères
Ville
83400 Hyères
Département
Var
Tarif
À partir de 12 ans (présence obligatoire d'un adulte). Sur réservation à partir du 1er septembre via la billetterie en ligne.

L’archéologie préventive à Olbia 19 et 20 septembre site archéologique d’Olbia, Var

À partir de 12 ans (présence obligatoire d’un adulte).
Sur réservation à partir du 1er septembre via la billetterie en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Au détour de l’exposition « Histoires d’Hyères : ce que raconte l’archéologie en 2025 » consacrée aux résultats des dernières fouilles préventives menées sur la nécropole romaine d’Olbia par le Département du Var et l’Inrap, vous découvrirez comment l’archéologie préventive participe à la sauvegarde du patrimoine enfoui, menacé par les aménagements urbains.
Durée : environ 1h

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Au détour de l’exposition « Histoires d’Hyères : ce que raconte l’archéologie en 2025 » consacrée aux résultats des dernières fouilles préventives menées sur la nécropole romaine d’Olbia par le du et…

©JB – site Olbia ville d’Hyères

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