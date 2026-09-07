L’archéologie préventive à Olbia, site archéologique d’Olbia,, Hyères
samedi 19 septembre 2026 · site archéologique d'Olbia, · Hyères
Informations pratiques
L’archéologie préventive à Olbia 19 et 20 septembre site archéologique d’Olbia, Var
À partir de 12 ans (présence obligatoire d’un adulte).
Sur réservation à partir du 1er septembre via la billetterie en ligne.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Au détour de l’exposition « Histoires d’Hyères : ce que raconte l’archéologie en 2025 » consacrée aux résultats des dernières fouilles préventives menées sur la nécropole romaine d’Olbia par le Département du Var et l’Inrap, vous découvrirez comment l’archéologie préventive participe à la sauvegarde du patrimoine enfoui, menacé par les aménagements urbains.
Durée : environ 1h
site archéologique d’Olbia, 3204 route de l’Almanarre, 83400 Hyères Hyères 83400 L’Almanarre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://vhyer.shop.secutix.com/content# »}]
Au détour de l’exposition « Histoires d’Hyères : ce que raconte l’archéologie en 2025 » consacrée aux résultats des dernières fouilles préventives menées sur la nécropole romaine d’Olbia par le du et…
©JB – site Olbia ville d’Hyères
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