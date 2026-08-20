L’architecture au Village des Sciences de Marseille, Hotel de ville de Marseille, Marseille

Informations pratiques

L’architecture au Village des Sciences de Marseille 9 – 11 octobre Hotel de ville de Marseille Bouches-du-Rhône

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T10:00:00+02:00 – 2026-10-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

La MAV PACA participe au Festival des Sciences de Marseille dans les cadre des Journées Nationales de l’architecture !!!

. Dates : vendredi 09/10 (scolaires), samedi 10/10 et dimanche 11/10/26

. Lieu : Hôtel de ville et Espace Villeneuve Bargemont (Marseille)

Venez expérimenter, échanger, tester là où expériences spectaculaires et manipulations simples côtoient conférences, expositions, spectacles ou encore projections !

La MAV PACA tiendra un stand ouvert au public pour découvrir notre structure, parler d’architecture, découvrir des outils pédagogiques, etc. Quelques animations et activités porteront sur la découverte des métiers dans le domaine de l’architecture/ville/aménagement.

+ d’info : www.fetedelascience.fr

Organisateurs/partenaires : MESRI, DRARI PACA, Conseil régional SUD-PACA, Réseau régional Culture science PACA

Coordination régionale PACA les Petits Débrouillards

Hotel de ville de Marseille Pl. Villeneuve-Bargemon Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.fetedelascience.fr »}]

La MAV PACA participe au Festival des Sciences de Marseille dans les cadre des Journées Nationales de l’architecture !!!

©MAVPACA