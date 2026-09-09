L’architecture bordelaise : un patrimoine vivant, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

L’architecture bordelaise : un patrimoine vivant Mercredi 14 octobre, 14h00 Musée d’Aquitaine Gironde

5€, gratuit Carte Jeune Sans réservation, dans la limite des places disponibles (sauf mention contraire)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T14:00:00+02:00 – 2026-10-14T14:45:00+02:00

Fin : 2026-10-14T14:00:00+02:00 – 2026-10-14T14:45:00+02:00

L’architecture bordelaise : un patrimoine vivant

Venez décrypter l’architecture bordelaise, de l’échoppe simple aux grands ensembles ; de la rue, au quartier et à la ville entière. Nous interrogerons les enjeux de son évolution à travers une riche sélection d’exemples. Nous vous conterons ainsi l’histoire d’un silo à grains devenu un spot de grimpe urbaine, un site archéologique accueillant un réservoir de biodiversité, la délicate surélévation d’une échoppe ou encore les chais reconvertis en maisons.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/413

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/413 »}]

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maquettes tactiles © Lysiane Gauthier – mairie de Bordeaux