L’architecture du chef-lieu de Passy et son évolution, Eglise Saint-Pierre Saint-Paul de Passy, Passy

Informations pratiques

L’architecture du chef-lieu de Passy et son évolution Dimanche 18 octobre, 14h00 Eglise Saint-Pierre Saint-Paul de Passy Haute-Savoie

Inscription conseillée avant le 16/10 à 17h. Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée aux conditions météorologiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T17:00:00+02:00

Laissez-vous entrainer dans une visite inhabituelle du Chef-lieu de Passy et partez à la rencontre de son patrimoine architectural. L’occasion pour vous de découvrir les sites emblématiques de ce hameau que ce soit l’église Saint-Pierre Saint-Paul, la mairie, le presbytère ou encore le cimetière.

Eglise Saint-Pierre Saint-Paul de Passy 25, Rue des Glermenes 74190 Passy Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 58 80 52 »}] Derrière son apparence tranquille et robuste, l’église de Passy abrite dix-neuf siècles d’histoire : ex-voto romains, clocher-porche roman, chœur du XVe siècle, décors baroque et néo-classique… Elle vous convie à un extraordinaire voyage dans le temps ! Parking à proximité.

Laissez-vous entrainer dans une visite inhabituelle du Chef-lieu de Passy et partez à la rencontre de son patrimoine architectural. L’occasion pour vous de découvrir les sites emblématiques de ce que…

© Mairie de Passy