L’armoire d’Olga – Compagnie Nina, Théâtre Massenet, Lille, Lille

Informations pratiques

L’armoire d’Olga – Compagnie Nina Dimanche 18 octobre, 15h30 Théâtre Massenet, Lille Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T15:30:00+02:00 – 2026-10-18T16:15:00+02:00

Fin : 2026-10-18T15:30:00+02:00 – 2026-10-18T16:15:00+02:00

Dans le cadre duFestival Pas Cap ? #12

Olga arrive de loin, son armoire sur le dos.

Elle cherche un « chez elle ».

Elle égrène les nombreuses villes qu’elle a déjà traversées.

Son rêve : être comme les papillons Monarque qui connaissent la route de chez eux par cœur…

Ce jour-là, l’armoire est trop lourde et le vent froid souffle trop fort, alors elle s’arrête. Olga ouvre son armoire, qui se déploie comme des fenêtres sur l’intérieur de sa vie et la ribambelle de ses ancêtres.

Avec humour et poésie, elle redonne vie à ces personnages ; iels chantent, dansent, et parlent à Olga.

Un spectacle qui questionne la légitimité à se sentir d’ici, même si l’on vient d’ailleurs.

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+ 2 représentations le jeudi 15 octobre à 10h et 14h30 (réservation par mail àmediation@theatre-massenet.com)

Théâtre Massenet, Lille 4 rue Massenet – 59000 Lille Lille 59800 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/step1/11722/103797 »}] [{« link »: « https://www.theatre-massenet.com/festival-pas-cap-12/ »}, {« link »: « mailto:mediation@theatre-massenet.com »}]

Théâtre

Anais Gheeraert