Informations pratiques

Ungersheim

L’arrivée de saint Nicolas

Chemin du Grosswald Ungersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-06 10:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Vêtu de son plus beau costume, le saint Nicolas fait son arrivée dans le village accompagné de ses hallebardiers et de ses musiciens. À la tombée de la nuit, partagez un délicieux goûter en sa compagnie à l’Écomusée d’Alsace. Profitez également de votre venue au musée pour participer aux nombreuses animations prévues tout au long de la journée.

Le saint Nicolas fait son arrivée dans le village

Vêtu de son plus beau costume, le saint Nicolas fait son arrivée dans le village accompagné de ses hallebardiers et de ses musiciens. À la tombée de la nuit, partagez un délicieux goûter en sa compagnie à l’Écomusée d’Alsace. Profitez également de votre venue au musée pour participer aux nombreuses animations prévues tout au long de la journée. .

Chemin du Grosswald Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 44 74 info@ecomusee.alsace

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English :

Dressed in his finest costume, Saint Nicholas arrives in the village accompanied by his halberdiers and musicians. As night falls, enjoy a delicious snack with him at the Écomusée d’Alsace. Take advantage of your visit to the museum to take part in the many activities planned throughout the day.

L’événement L’arrivée de saint Nicolas Ungersheim a été mis à jour le 2026-03-11 par Ecomusee alsace