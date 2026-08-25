L’art au gré des Chapelles Place du Maréchal Leclerc La Baule-Escoublac
mardi 1 septembre 2026 · Place du Maréchal Leclerc · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
L’art au gré des Chapelles
Place du Maréchal Leclerc Espace Culturel Chapelle Sainte-Anne La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-08 2026-09-09 2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13 2026-09-15 2026-09-16 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20 2026-09-22 2026-09-23
La Chapelle Sainte-Anne vous accueille pour découvir une partie de l’exposition l’Art au gré des chapelles accueillant 16 artistes dans 12 chapelles de la presqu ile guérandaise du 1er septembre au 27 septembre
L’exposition est un événement culturel qui se déroule sur le territoir de La Baule-Prequ’île de Guérande, proposant une rencontre entre l’art contemporain et le patrimoine architectural, en investissant des chapelles.
L’objectif ? Offrir une découverte originale du territoire, de chapelle en chapelle, à travers des œuvres d’artistes de renommée nationale et internationale exposent peintures, sculptures, aquarelles et pastels afin d’offrir une rencontre unique entre patrimoine sacré et art moderne, à explorer librement via des circuits balisés. .
Place du Maréchal Leclerc Espace Culturel Chapelle Sainte-Anne La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75
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English :
L’événement L’art au gré des Chapelles La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-08-21 par ADT44
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