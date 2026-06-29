L’Art au gré des chapelles par AP2A Batz-sur-Mer mardi 1 septembre 2026.

Batz-sur-Mer

L’Art au gré des chapelles par AP2A

Chapelle Saint-Marc de Kervalet Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07 2026-09-08 2026-09-09 2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13 2026-09-14 2026-09-15 2026-09-16 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

L’Art au gré des chapelles par AP2A

Exposition de Joël Le Cren

Du 1er au 27 septembre

Chapelle Saint-Marc de Kervalet .

Chapelle Saint-Marc de Kervalet Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 37 12 infos@ap2a.org

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English :

L’événement L’Art au gré des chapelles par AP2A Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44