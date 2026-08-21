L’art au service de la santé mentale, Musée des Beaux Arts, Orléans
jeudi 8 octobre 2026 · Musée des Beaux Arts · Orléans
Informations pratiques
L’art au service de la santé mentale Jeudi 8 octobre, 20h00 Musée des Beaux Arts Loiret
Sur inscription auprès de l’EPSM Daumezon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T22:00:00+02:00
Dans le cadre de la 37e édition des Semaines d’Information sur la santé mentale, qui se déroule du 5 au 18 octobre, l’EPSM Daumezon et la Mairie d’Orléans invitent le Dr Alberto Velasco, chef de service du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Dans sa conférence, il présentera sa pratique concernant l’art et ses bénéfices pour la santé mentale.
Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 83 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-arts https://www.facebook.com/MBAOrleans/;https://www.instagram.com/mbaorleans/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=zYJ4MKFF-UGW8Oge-ENuaqdPjijeVGFLqkZWTdPsnL5UNzJaNUQzN05VRTRBMDVMTUxGNTlERlFHMS4u »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 60 59 46 »}] Sa collection permanente, qui couvre la création artistique du XVe au XXe siècle, présente un ensemble exceptionnel de peintures italiennes, flamandes et hollandaises, ainsi qu’un important fonds d’oeuvres françaises des XVIIe et XVIIIe siècles dont un remarquable cabinet des pastels, le deuxième de France après le Louvre. Outre 2.000 peintures et 700 sculptures, le musée possède une collection de 10.000 dessins et 50.000 estampes. Gratuit le 1er dimanche du mois / Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 € / Billet groupé valable une journée donnant droit à l’entrée du Musée des Beaux-Arts, de l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans) et de la Maison de Jeanne d’Arc.
Le Dr Alberto Velasco, chef de service du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, présentera sa pratique concernant l’art et ses bénéfices pour la santé mentale.
Musées d’Orléans
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