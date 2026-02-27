L’art ça conte Mamy Pik Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

L’art ça conte Mamy Pik

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

L’art ça conte est une animation pour le jeune public composé d’une lecture ayant un rapport avec l’art, suivie d’une projection d’oeuvres sur le même thème et complété par un micro atelier de création artistique.

Ce mercredi, nous découvrirons l’album Mamy Pik suivi de l’atelier Fabrique ta coiffe de Bigouden . Dès 4 ans. Sur inscription. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’art ça conte Mamy Pik

L’événement L’art ça conte Mamy Pik Guéret a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Grand Guéret