L’Art cyanotype, Le Castelet, Toulouse

L’Art cyanotype Jeudi 30 avril, 11h30 Le Castelet Haute-Garonne

Cyanotype et architecture : quand l’image révèle le lieu

Une expérience culturelle et créativeen lien avec l’exposition en cours. Découvrez l’architecture du monument et sa fonction carcérale, et initiez-vous à la pratique du Cyanotype.

Mais l’art cyanotype, c’est quoi ?

Procédé photographique à part entière, le cyanotype permet de créer des images en négatif aux nuances de bleu profond à partir d’un mélange photosensible appliqué sur du papier. La lumière du soleil (ou les rayons UV) est le catalyseur qui permet de révéler cette empreinte bleue caractéristique.

Une pratique à transposer dans la cadre de l’exposition Le ciel nous vengera de Nicolas Daubanes, actuellement en cours au Castelet.

Le Castelet 18 bis Grande Rue Saint-Michel 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie Lieu ouvert sur le quartier, le Castelet est un espace culturel et mémoriel. Son objectif : laisser une trace de l’histoire de cette prison de sa construction à nos jours, au travers d’un parcours d’évocation et d’interprétation. Métro : ligne B – station : Saint-Michel – Marcel Langer

Dans le cadre de l’exposition de Nicolas Daubanes au Castelet, découvrez un atelier entre art et patrimoine pour découvrir l’histoire et le symbolisme du lieu à travers la magie du cyanotype. cyanotype atelier

©Alexandre Ollier