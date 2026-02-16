SOROLLA. MAÎTRE DE LA LUMIÈRE Hôtel d’Assézat Toulouse

SOROLLA. MAÎTRE DE LA LUMIÈRE

Hôtel d'Assézat FONDATION BEMBERG Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-04-30

La Collection Bemberg présente une exposition mettant à l’honneur l’un des plus célèbres peintres espagnols Joaquín Sorolla !

Fruit d’un partenariat exceptionnel avec le ministère de la Culture espagnol, la Fundación Museo Sorolla et le Museo Sorolla, l’exposition présente une sélection de 60 peintures les plus emblématiques de son style depuis les scènes de bords de plage, les portraits familiaux et de ses contemporains jusqu’aux jardins qui ont nourri les dernières années de l’activité du peintre. Une exposition qui a pour ambition de vous découvrir l’univers si singulier de ce maître incontesté de la lumière.

Surnommé le peintre de la lumière , Joaquín Sorolla est l'une des grandes figures de l'histoire de l'art en Espagne et l'un de ses peintres les plus connus. Né à Valence, Sorolla grandit et se forme sous cette lumière si particulière de la Méditerranée, une lumière qu'il maîtrise de façon magistrale et qui caractérise toute son œuvre.

Hôtel d’Assézat FONDATION BEMBERG Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 12 06 89 accueil@fondation-bemberg.fr

English :

The Collection Bemberg presents an exhibition honoring one of Spain’s most famous painters: Joaquín Sorolla!

