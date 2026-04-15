Planètes / Présentation de Virginie Griseri, Le Cratère, Toulouse
Planètes / Présentation de Virginie Griseri, Le Cratère, Toulouse jeudi 30 avril 2026.
Planètes / Présentation de Virginie Griseri Jeudi 30 avril, 16h30 Le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T16:30:00+02:00 – 2026-04-30T18:30:00+02:00
Fin : 2026-04-30T16:30:00+02:00 – 2026-04-30T18:30:00+02:00
Planètes / de Momoko Seto / 1h15 / France
Synopsis : Dendelion, Baraban, Léonto et Taraxa, quatre akènes de pissenlit rescapés d’une succession d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetés dans le cosmos. Après s’être échoués sur une planète inconnue, ils partent à la quête d’un sol propice à la survie de leur espèce. Mais les éléments, la faune, la flore, le climat, sont autant d’embûches qu’ils devront surmonter.
Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere
Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/planetes »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FR0T4RN#showsession?id=emsx001100017748&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Le Cratère Cinema Toulouse
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