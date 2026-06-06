L’art d’avoir toujours raison Capellia La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-18 20:00 – 21:15

Gratuit : non De 8 € à 22 € Réservations sur https://www.capellia.fr ou à la billetterie du mardi au vendredi de 14h à 18h, mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h au 9, chemin de Roche Blanche, 44240 La Chapelle-sur-Erdre Tout public

Compagnie Cassandre – Théâtre, conférence, humourÀ l’approche des présidentielles, il est temps d’assumer vos ambitions. Pour réussir votre campagne électorale, deux « scientifiques » peu éthiques vous expliquent, diapos à l’appui, leur méthode imparable. Programme, communication, gestion des conflits… Le duo vous transmet avec entrain ses outils et surtout LE secret de la victoire politique : l’art d’avoir toujours raison. Du rire à la réflexion, cette conférence décalée (qui emprunte son titre à l’ouvrage du philosophe Schopenhauer) éclaire sur la manipulation mentale et décortique les discours politiques, tous partis confondus, en prenant pour support les grands sujets de notre époque. Un cours d’autodéfense intellectuelle déguisé en comédie.

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